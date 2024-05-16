Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, Bundesliga ekibi Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste'yi kadrosuna katmak istiyor.
RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Gelecek sezon kulübüyle sözleşmesinin son senesine girecek olan oyuncu için Beşiktaş, resmi görüşmelere başlayacak.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Dortmund altyapısında yetişen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bundesliga'da Werder Bremen forması da giydi.
Bu sezon Alman ekibiyle 31 maça çıkan başarılı futbolcu, 7 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, Bundesliga ekibi Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste'yi kadrosuna katmak istiyor.
RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Gelecek sezon kulübüyle sözleşmesinin son senesine girecek olan oyuncu için Beşiktaş, resmi görüşmelere başlayacak.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Dortmund altyapısında yetişen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bundesliga'da Werder Bremen forması da giydi.
Bu sezon Alman ekibiyle 31 maça çıkan başarılı futbolcu, 7 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.