Beşiktaş'a Alman kanat: Jan-Niklas Beste

Beşiktaş, Heidenheim forması giyen sol kanat oyuncusu Jan-Niklas Beste'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Alman kanat: Jan-Niklas Beste
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16 Mayıs 2024 17:32
Son güncelleme 16 Mayıs 2024 17:43
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sercan Dikme'nin haberine göre; siyah beyazlı takım, Bundesliga ekibi Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste'yi kadrosuna katmak istiyor.

RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Gelecek sezon kulübüyle sözleşmesinin son senesine girecek olan oyuncu için Beşiktaş, resmi görüşmelere başlayacak.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Dortmund altyapısında yetişen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Bundesliga'da Werder Bremen forması da giydi.

Bu sezon Alman ekibiyle 31 maça çıkan başarılı futbolcu, 7 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. 

 
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