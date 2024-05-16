Bucaspor 1928'de sıkıntı büyük

TFF 2'nci Lig'de geçen sezon 1'inci Lig'i finalde ıskalayan, bu sezon da Play-Off'a ilk turda veda eden Bucaspor 1928'de maddi sıkıntı ayyuka çıkarken, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) Bucaspor'un borçları yüzünden gelen yasaklar kulübün elini kolunu bağladı.



Bu sezon devre arasında satılması gündeme gelen ancak devri son anda gerçekleşmeyen kulüpte kaynak yaratmak için tesislerin büyük kısmının depo yapıldığı da ortaya çıktı. Devre arasında kulübün satılması gündemiyle birçok oyuncusunu elden çıkaran ancak devir gerçekleşmeyince Ömer Şişmanoğlu, Nizamettin Çalışkan, İsmail Haktan Odabaşı gibi ligin yıldızlarını transfer eden sarı-lacivertli kulüp Play-Off'tan hedefine ulaşamadı.



Maddi kriz yaşayan Buca ekibinde personel, teknik heyet ve oyuncular uzun süre maaş almadığı ve primlerin ödenmediği öğrenildi. Özellikle takımın ligdeki 1461 Trabzon deplasmanından otobüs ile döndüğü, bazı oyuncuların ise kendi imkanları ile uçak bileti aldığı belirtildi. Borç yükü ve transfer yasağıyla amatöre düşüp ardından kapatılan Bucaspor'un tesislerini, stadını, renklerini, armasının benzerini kullanan kulüpte daha önce ertelenen CAS dosyaları da yönetimin karşısına çıktı. Bucaspor'un Süper Lig'de oynadığı 2010-2011 sezonundan beri eski yabancı futbolcu alacaklarından kurtulamayan sarı-lacivertlilerde CAS, eski yabancı borçlarından Bucaspor'un devamı niteliğindeki Bucaspor 1928'in sorumlu olduğuna hükmederek kulübe şubat ayında transfer yasağı verdi.



DADY KARARI ÇIKTI



FIFA Disiplin Komitesi, 2022 yılında Bucaspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2010-11 sezonunda takımda forma giyen yabancı oyunculardan Dady'nin kalan 816 bin Euro alacağını Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devralarak şu an logosu, rengi, şehri, stadı ve tesisleri aynı olan Bucaspor 1928'in ödemesine karar vermiş, kulüp ise konuyu CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) taşımıştı. Bucaspor 1928'in devre arasında gerçekleşmeyen kulübün devriyle ilgili sezonun bitişiyle birlikte yeniden yeni alıcılarla görüşme yapması bekleniyor.



TESİSLER DEPO OLDU



Buca Kaynaklar'da daha önce Bucaspor'un kullanımındaki Türkiye'nin en büyük futbol tesislerinden birini devralan Bucaspor 1928'in tesisleri son 1.5 yıl içinde depo haline geldi. Tesisteki 3 doğal çim, 4 suni çim sahadan aktif olarak 1 doğal çim, 1 suni çim saha kaldı. Biri rahmetli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın adını taşıyan 2 çim saha bakımının zorluğu nedeniyle kaderine terkedilirken, 3 suni çim saha konteyner deposu haline getirildi. Bucaspor'un altyapıda Seyit Mehmet Özkan döneminde başlattığı Buca Genç projesinde tesislerde yapılan Bucaspor Akademi Tesisleri'nin çok büyük kısmı da depo ve işletme olarak kullanılıyor.



TİRE 1922'Yİ ALMIŞTI



Bucaspor'da 2018 yılında başkanlığa gelen Cihan Aktaş, o sezon takımın amatör kümeye düşmesi sonrası 3'üncü Lig'deki Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devraldı. Buca'ya taşınıp şirketleşen kulüp birkaç kez isim değiştirdikten sonra son adı Bucaspor 1928 oldu. Bucaspor'la aynı stat ve tesisleri kullanıp aynı renkler ve armaya sahip olan sarı-lacivertliler, 2021'de 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkarak geçen sezon Play-Off finali oynamasına rağmen 1'inci Lig'i ıskaladı.





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