2024-2025 Okullar ne zaman açılacak? MEB Takvimi

İkinci dönem okulların açılmasıyla birlikte okullarda ölçme ve değerlendirme için düzenlenen sınavlarda sona yaklaşıldı. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS sınavı 2 Haziran'da, üniversite sınavı ise 8-9 Haziran'da yapılacak. Peki Yaz tatili sebebiyle okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç ay, 90 gün mü sürecek? İşte, 2023-2024 okulların kapanış ve önümüzdeki dönem açılacağı tarih…

Okulların kapanacağı tarih, dönem başında açıklanan çalışma takvimiyle birlikte belli oldu. 16 milyon öğrenci 11 Eylül'de ders başı yaparken okullar Haziran ayında kapanıyor.

2. dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, başarı notlarını ifade eden karnelerini alacaklar. Karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatili başlayacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapıldı. 15 tatil veya diğer bir ifadeyle yarıyıl tatili ise 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

Öğrenciler son olarak bu yıl Ramazan Bayramı ile benzer tarihlere denk gelen ikinci aratili 8-12 Nisan tarihinde yaptı.

Okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak ve 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erecek.

Özellikle ara tatilin kaldırılması iddiaları sonrası yaz tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ara tatillerin uygulanmaya devam edeceğini duyurmuştu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz tatili tamamlandıktan sonra başlayacak. MEB'in yayınladığı tarihlere göre önümüzdeki dönem okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Öğrenciler yaklaşık olarak Haziran ayının yarısı, Temmuz - Ağustos ayının tamamında ve Eylül ayının ilk haftasında yaz tatili yapacak. Yaz tatili toplam 86 gün sürecek.

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavları üç oturumda düzenlenecek.

Alan Yeterlilik Testi, Temel Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumları 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki LGS merkezi sınavı ise 2 Haziran'da düzenlenecek.