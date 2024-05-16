A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 3-9 Haziran'da Alanya'da gerçekleştireceği kampın kadrosu belli oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre milli takım, tarihinde ilk kez katılacağı EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın hazırlıklarına, haziranda Alanya'da yapacağı kamp ile başlayacak.



A Milli Hentbol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Avrupa Şampiyonası A Grubu maçları Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fonix Arena'da oynanacak. Turnuvanın açılış karşılaşmasında ay-yıldızlılar, 28 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de ev sahibi Macaristan ile mücadele edecek.



Ön tur müsabakalarında milliler, Macaristan ile oynayacağı müsabakanın ardından 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 22.30'da Kuzey Makedonya, gruptaki son maçında ise 2 Aralık Pazartesi günü TSİ 22.30'da İsveç ile karşılaşacak.



Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki milli takımın 24 sporcudan oluşan kamp kadrosu şu şekilde:



Kaleci: Ayşenur Şensöz (Anadolu Üniversitesi), Selen Akalın (Yenimahalle Belediyesi), Sude Karademir (Armada Praxis Yalıkavak),



Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu Şengül (MKS Funfloor Lublin), Ceylan Aydemir (Konyaaltı Belediyesi), Elif Sıla Aydın (İzmir BBSK)



Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Belediyesi), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Belediyesi)



Orta Oyun Kurucu: Betül Karaarslan, Gülcan Tügel (Yenimahalle Belediyesi), Dönegül Bozdoğan (Bursa BBSK), Fatma Küçükyıldız (Bekescsaba), Feyzanur Öztürk (Ortahisar Belediyesi)



Sağ Oyun Kurucu: Eda Nur Çetin (Konyaaltı Belediyesi), Gizem Yapıcı (Kırşehir Belediyesi), Zeynep Nur Bilgeç (Anadolu Üniversitesi)



Sağ Kanat: Ayşenur Kara (Görele Belediyesi), Bilgenur Öztürk (Bursa BBSK), Emine Gökdemir (Kastamonu Belediyesi)



Pivot: Cansu Akalın (Kastamonu Belediyesi), Ceren Demircelen (Bursa BBSK), Hatice Özdemir (Yenimahalle Belediyesi).





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