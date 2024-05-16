Thomas Meunier'e Atletico Madrid kancası!

Sezon ortasında Borussia Dortmund'dan Trabzonspor'a transfer olan Belçikalı oyuncu Thomas Meunier'e flaş bir talip çıktı.
Relevo'nun haberine göre; La Liga devlerinden Atletico Madrid, yeni sezon transfer çalışması kapsamında Thomas Meunier'i geniş transfer listesine ekledi.
Haberde, Atletico Madrid kulübü yetkililerinin sağ bek pozisyonunda Molina ile rekabet edebilecek bir oyuncu aradığı ve bu doğrultuda takip edilen Meunier'i beğendikleri aktarıldı.
GEÇMİŞTE DE İSTEMİŞTİ
Ayrıca Atletico Madrid'in geçmiş dönemde de yıldız oyuncuyu istediği ancak transferde başarısız olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor'a katıldıktan sonra 16 maçta mücadele eden Meunier, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Relevo'nun haberine göre; La Liga devlerinden Atletico Madrid, yeni sezon transfer çalışması kapsamında Thomas Meunier'i geniş transfer listesine ekledi.
Haberde, Atletico Madrid kulübü yetkililerinin sağ bek pozisyonunda Molina ile rekabet edebilecek bir oyuncu aradığı ve bu doğrultuda takip edilen Meunier'i beğendikleri aktarıldı.
GEÇMİŞTE DE İSTEMİŞTİ
Ayrıca Atletico Madrid'in geçmiş dönemde de yıldız oyuncuyu istediği ancak transferde başarısız olduğu kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor'a katıldıktan sonra 16 maçta mücadele eden Meunier, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.