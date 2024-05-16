Red Bull Half Court Türkiye finali İzmir'de düzenlenecek

Sokak basketbol turnuvalarından 3x3 basketbol etkinliği Red Bull Half Court finali 8-9 Haziran'da İzmir'de düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Red Bull Half Court Türkiye finali İzmir'de düzenlenecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2024 16:40
Sokak basketbol turnuvalarından 3x3 basketbol etkinliği Red Bull Half Court finali 8-9 Haziran'da İzmir'de gerçekleştirilecek.

Bu yıl 25 ülkede düzenlenen Red Bull Half Court'ta erkek ve kadın kategorilerinde ülke şampiyonu olan takımlar ekim ayında New York'taki dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Üniversite Sporları Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleşen organizasyonda Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve İzmir'deki elemeleri geçen sekizer kadın ve erkek takım 8-9 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda final mücadelesine çıkacak.

Kadınlarda Pamukkale Üniversitesi, İzmir Kavram Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi takımları erkeklerde ise Kocaeli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birer ekip daha finalde yer alacak.

Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakikalık süre ve 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan takım oyun süresi bitmeden maçın kazananı olabiliyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor ve uzatmada 2 sayı bulan takım maçı kazanıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery