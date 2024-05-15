Halk TV Programcıları ve Sunucuları 2024

Yaşam-Aktüel

2013-: Işığa Çağrı (Yaşar Nuri Öztürk)

2013-: İnanç ve Yaşam (Ayşe Sucu)

2013-: İstanbul'dan Bakış

2013-: Neler Oluyor (Ahmet Çörtoğlu ve İlsu Çatak)

2013-: Sokak Röportajları (Makbule Cengiz)

2013-: Yaşamın Renkli Satırları (Soner Gökmen)

2013-: Yolumuz Sılaya Düştü (Erdal İrfan)

2014-: Müjdat Gezen'le Telesohbet (Müjdat Gezen)

2016-: Maksat Muhabbet Olsun (Kadir Çankaya)

Haber Kuşağı

2005-: Gün İçi Haber (Lale Özan Arslan)

2005-: Gündem Özel (Ece Zereycan)

2013-: Akşam Haberleri (Lale Özan Arslan)

2013-: Analiz (Hakan Aygün)

2013-: Basından (Ezgi Değirmencioğlu)

2013-: Basının Gündemi

2013-: En Ana Haber

2013-: Gece Haberleri (Lale Özan Arslan)

2013-: Gün Sonu Haberleri (İsmail Dükel)

2013-: Güne Başlarken (Semra Topçu)

2013-: Günün Yorumu (Hakan Aygün ve Ece Zereycan)

2013-: Haber Saati (Ezgi Değirmencioğlu)

2013-: Öğleden Sonra (Rahmi Aygün)

2019-: İrfan Değirmenci ile Halk TV Ana Haber (İrfan Değirmenci)

2022-: İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah (İsmail Küçükkaya)

Güncel

2009-: Basın Koridoru (Şaban Sevinç)

2013-: Akıl Defteri (Cüneyt Akman, Hüsamettin Cindoruk ve Onur Öymen)

2013-: Bakan Bakana (Yaşar Okuyan)

2013-: Cumartesiden Pazara (Ümit Aslanbay ve Cüneyt Akman)

2013-: Duayenler Konuşuyor (Cüneyt Akman, Kenan Çamurcu ve Özlem Kumrular)

2013-: İstanbul'dan Bakış (Ümit Aslanbay, Ceyda Karan ve Bedri Baykam)

2013-: Ombudsman (İdris Akyüz) (Skytürk'ten geldi.)

2013-: Sisler Bulvarı (Saygı Öztürk) (Kanal 6'dan geldi.)

2013-: Siyaset Rüzgarı (Kadir Çankaya)

2013-: Soldan Bakış (Ümit Aslanbay, Ercan Karakaş ve Meryem Koray)

2013-: Söz Meclisten Dışarı (Müşerref Seçkin)

2013-: Nihat Genç Konuşuyor (Nihat Genç)

2013-: Nereye Gidiyoruz (Gürkan Hacır, İrem Çiçek ve Ece Zereycan)

2013-: Zamanın Ruhu (Cüneyt Akman, Kenan Çamurcu ve Özlem Kumrular)

Geçmişten Yayınlanmış Eski programlar

Yaşam-Aktüel

2009-2010: Cumhuriyet Kadını (Şenal Sarıhan)

2009-2010: Portre

2009-2011: Biri Bize Anlatsın (Canan Arslan Hamalı)

2009-2011: Çınaraltı (İlhan Taşçı)

2009-2011: Genç Gündem (Utku Akay)

2009-2011: Gerçek Edebiyat (Ahmet Yıldız)

2009-2011: Halkkafe

2009-2011: Hikmet Çetinkaya'nın Atölyesi (Hikmet Çetinkaya)

2009-2011: Medya Çivisi

2009-2011: Oto Performans (Agah Örs)

2010-2011: Gerçek Tarih

2010-2011: Halk İçin Sağlık

2010-2011: Kadın Gözüyle

Haber Kuşağı

2005-2011: Gece Haberleri

2005-2013: Aydoğan Kılınç'la Halk TV Ana Haber (Aydoğan Kılınç)

2013-2019: Rahmi Aygün'le Halk TV Ana Haber (Rahmi Aygün)

Güncel

2009-2011: Ayrıntı

2009-2011: Günlerin Getirdiği (Ali Yıldırım)

2009-2011: Halkta Gündem

2009-2011: Ne Oluyor

2009-2011: Siyasette Bir Hafta (Sabri Duransoy)

2009-2011: Yurt Gündemi

2010-2011: Diplomaside Görünüm

2010-2011: Emeğin Günlüğü

2010-2011: Kılavuz

2010-2011: TBMM Gündemi

2010-2011: TBMM'de Gruplar

2013-2019: Halk Arenası (Uğur Dündar) (Star TV'den geldi.)

2014-2015: Ruhat Mengi ile Her Açıdan (Ruhat Mengi) (Star TV'den geldi.)

Ekonomi

2009-2011: Üretimin Gücü (Gökhan Günaydın)

2010-2011: Ekonomi Gündemi

2013-?: Ekonomi Politik (Cüneyt Akman ve Ali Tezel)

Spor

2005-2011: Spor Haberleri

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