Halk TV Programcıları ve Sunucuları 2024

Yaşam-Aktüel
2013-: Işığa Çağrı (Yaşar Nuri Öztürk)
2013-: İnanç ve Yaşam (Ayşe Sucu)
2013-: İstanbul'dan Bakış
2013-: Neler Oluyor (Ahmet Çörtoğlu ve İlsu Çatak)
2013-: Sokak Röportajları (Makbule Cengiz)
2013-: Yaşamın Renkli Satırları (Soner Gökmen)
2013-: Yolumuz Sılaya Düştü (Erdal İrfan)
2014-: Müjdat Gezen'le Telesohbet (Müjdat Gezen)
2016-: Maksat Muhabbet Olsun (Kadir Çankaya)
Haber Kuşağı
2005-: Gün İçi Haber (Lale Özan Arslan)
2005-: Gündem Özel (Ece Zereycan)
2013-: Akşam Haberleri (Lale Özan Arslan)
2013-: Analiz (Hakan Aygün)
2013-: Basından (Ezgi Değirmencioğlu)
2013-: Basının Gündemi
2013-: En Ana Haber
2013-: Gece Haberleri (Lale Özan Arslan)
2013-: Gün Sonu Haberleri (İsmail Dükel)
2013-: Güne Başlarken (Semra Topçu)
2013-: Günün Yorumu (Hakan Aygün ve Ece Zereycan)
2013-: Haber Saati (Ezgi Değirmencioğlu)
2013-: Öğleden Sonra (Rahmi Aygün)
2019-: İrfan Değirmenci ile Halk TV Ana Haber (İrfan Değirmenci)
2022-: İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah (İsmail Küçükkaya)
Güncel
2009-: Basın Koridoru (Şaban Sevinç)
2013-: Akıl Defteri (Cüneyt Akman, Hüsamettin Cindoruk ve Onur Öymen)
2013-: Bakan Bakana (Yaşar Okuyan)
2013-: Cumartesiden Pazara (Ümit Aslanbay ve Cüneyt Akman)
2013-: Duayenler Konuşuyor (Cüneyt Akman, Kenan Çamurcu ve Özlem Kumrular)
2013-: İstanbul'dan Bakış (Ümit Aslanbay, Ceyda Karan ve Bedri Baykam)
2013-: Ombudsman (İdris Akyüz) (Skytürk'ten geldi.)
2013-: Sisler Bulvarı (Saygı Öztürk) (Kanal 6'dan geldi.)
2013-: Siyaset Rüzgarı (Kadir Çankaya)
2013-: Soldan Bakış (Ümit Aslanbay, Ercan Karakaş ve Meryem Koray)
2013-: Söz Meclisten Dışarı (Müşerref Seçkin)
2013-: Nihat Genç Konuşuyor (Nihat Genç)
2013-: Nereye Gidiyoruz (Gürkan Hacır, İrem Çiçek ve Ece Zereycan)
2013-: Zamanın Ruhu (Cüneyt Akman, Kenan Çamurcu ve Özlem Kumrular)
Geçmişten Yayınlanmış Eski programlar
Yaşam-Aktüel
2009-2010: Cumhuriyet Kadını (Şenal Sarıhan)
2009-2010: Portre
2009-2011: Biri Bize Anlatsın (Canan Arslan Hamalı)
2009-2011: Çınaraltı (İlhan Taşçı)
2009-2011: Genç Gündem (Utku Akay)
2009-2011: Gerçek Edebiyat (Ahmet Yıldız)
2009-2011: Halkkafe
2009-2011: Hikmet Çetinkaya'nın Atölyesi (Hikmet Çetinkaya)
2009-2011: Medya Çivisi
2009-2011: Oto Performans (Agah Örs)
2010-2011: Gerçek Tarih
2010-2011: Halk İçin Sağlık
2010-2011: Kadın Gözüyle
Haber Kuşağı
2005-2011: Gece Haberleri
2005-2013: Aydoğan Kılınç'la Halk TV Ana Haber (Aydoğan Kılınç)
2013-2019: Rahmi Aygün'le Halk TV Ana Haber (Rahmi Aygün)
Güncel
2009-2011: Ayrıntı
2009-2011: Günlerin Getirdiği (Ali Yıldırım)
2009-2011: Halkta Gündem
2009-2011: Ne Oluyor
2009-2011: Siyasette Bir Hafta (Sabri Duransoy)
2009-2011: Yurt Gündemi
2010-2011: Diplomaside Görünüm
2010-2011: Emeğin Günlüğü
2010-2011: Kılavuz
2010-2011: TBMM Gündemi
2010-2011: TBMM'de Gruplar
2013-2019: Halk Arenası (Uğur Dündar) (Star TV'den geldi.)
2014-2015: Ruhat Mengi ile Her Açıdan (Ruhat Mengi) (Star TV'den geldi.)
Ekonomi
2009-2011: Üretimin Gücü (Gökhan Günaydın)
2010-2011: Ekonomi Gündemi
2013-?: Ekonomi Politik (Cüneyt Akman ve Ali Tezel)
Spor
2005-2011: Spor Haberleri
Haber ile daha fazlasına ulaşın: