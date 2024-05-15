Haber Tarihi: 15 Mayıs 2024 14:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 14:39

Halk TV Programcıları ve Sunucuları 2024

Halk TV, Türkiye'de yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Her saat başı haber veren bir kanaldır. Ayrıca bu kanalla ilişkili bir de radyo istasyonu (Halk Radyo) bulunmaktadır.

Halk TV Programcıları ve Sunucuları 2024
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Yaşam-Aktüel
2013-: Işığa Çağrı (Yaşar Nuri Öztürk)
2013-: İnanç ve Yaşam (Ayşe Sucu)
2013-: İstanbul'dan Bakış
2013-: Neler Oluyor (Ahmet Çörtoğlu ve İlsu Çatak)
2013-: Sokak Röportajları (Makbule Cengiz)
2013-: Yaşamın Renkli Satırları (Soner Gökmen)
2013-: Yolumuz Sılaya Düştü (Erdal İrfan)
2014-: Müjdat Gezen'le Telesohbet (Müjdat Gezen)
2016-: Maksat Muhabbet Olsun (Kadir Çankaya)
Haber Kuşağı
2005-: Gün İçi Haber (Lale Özan Arslan)
2005-: Gündem Özel (Ece Zereycan)
2013-: Akşam Haberleri (Lale Özan Arslan)
2013-: Analiz (Hakan Aygün)
2013-: Basından (Ezgi Değirmencioğlu)
2013-: Basının Gündemi
2013-: En Ana Haber
2013-: Gece Haberleri (Lale Özan Arslan)
2013-: Gün Sonu Haberleri (İsmail Dükel)
2013-: Güne Başlarken (Semra Topçu)
2013-: Günün Yorumu (Hakan Aygün ve Ece Zereycan)
2013-: Haber Saati (Ezgi Değirmencioğlu)
2013-: Öğleden Sonra (Rahmi Aygün)
2019-: İrfan Değirmenci ile Halk TV Ana Haber (İrfan Değirmenci)
2022-: İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah (İsmail Küçükkaya)
Güncel
2009-: Basın Koridoru (Şaban Sevinç)
2013-: Akıl Defteri (Cüneyt Akman, Hüsamettin Cindoruk ve Onur Öymen)
2013-: Bakan Bakana (Yaşar Okuyan)
2013-: Cumartesiden Pazara (Ümit Aslanbay ve Cüneyt Akman)
2013-: Duayenler Konuşuyor (Cüneyt Akman, Kenan Çamurcu ve Özlem Kumrular)
2013-: İstanbul'dan Bakış (Ümit Aslanbay, Ceyda Karan ve Bedri Baykam)
2013-: Ombudsman (İdris Akyüz) (Skytürk'ten geldi.)
2013-: Sisler Bulvarı (Saygı Öztürk) (Kanal 6'dan geldi.)
2013-: Siyaset Rüzgarı (Kadir Çankaya)
2013-: Soldan Bakış (Ümit Aslanbay, Ercan Karakaş ve Meryem Koray)
2013-: Söz Meclisten Dışarı (Müşerref Seçkin)
2013-: Nihat Genç Konuşuyor (Nihat Genç)
2013-: Nereye Gidiyoruz (Gürkan Hacır, İrem Çiçek ve Ece Zereycan)
2013-: Zamanın Ruhu (Cüneyt Akman, Kenan Çamurcu ve Özlem Kumrular)
Geçmişten Yayınlanmış Eski programlar
Yaşam-Aktüel
2009-2010: Cumhuriyet Kadını (Şenal Sarıhan)
2009-2010: Portre
2009-2011: Biri Bize Anlatsın (Canan Arslan Hamalı)
2009-2011: Çınaraltı (İlhan Taşçı)
2009-2011: Genç Gündem (Utku Akay)
2009-2011: Gerçek Edebiyat (Ahmet Yıldız)
2009-2011: Halkkafe
2009-2011: Hikmet Çetinkaya'nın Atölyesi (Hikmet Çetinkaya)
2009-2011: Medya Çivisi
2009-2011: Oto Performans (Agah Örs)
2010-2011: Gerçek Tarih
2010-2011: Halk İçin Sağlık
2010-2011: Kadın Gözüyle
Haber Kuşağı
2005-2011: Gece Haberleri
2005-2013: Aydoğan Kılınç'la Halk TV Ana Haber (Aydoğan Kılınç)
2013-2019: Rahmi Aygün'le Halk TV Ana Haber (Rahmi Aygün)
Güncel
2009-2011: Ayrıntı
2009-2011: Günlerin Getirdiği (Ali Yıldırım)
2009-2011: Halkta Gündem
2009-2011: Ne Oluyor
2009-2011: Siyasette Bir Hafta (Sabri Duransoy)
2009-2011: Yurt Gündemi
2010-2011: Diplomaside Görünüm
2010-2011: Emeğin Günlüğü
2010-2011: Kılavuz
2010-2011: TBMM Gündemi
2010-2011: TBMM'de Gruplar
2013-2019: Halk Arenası (Uğur Dündar) (Star TV'den geldi.)
2014-2015: Ruhat Mengi ile Her Açıdan (Ruhat Mengi) (Star TV'den geldi.)
Ekonomi
2009-2011: Üretimin Gücü (Gökhan Günaydın)
2010-2011: Ekonomi Gündemi
2013-?: Ekonomi Politik (Cüneyt Akman ve Ali Tezel)
Spor
2005-2011: Spor Haberleri
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