Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin yanı sıra başkanlık seçiminin heyecanı üst seviyeye çıkarken, gelecek sezonun teknik direktörü için de oldukça sıcak gelişmeler yaşandı.
Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüklerini ve anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Mevcut başkan Ali Koç'un da Jose Mourinho'yu düşündüğünü açıklayan Aziz Yıldırım, 61 yaşındaki Portekizli teknik adamla bir an evvel imza atılmasını istedi.
Fenerbahçe'de taraftarlar bu açıklamaların ardından heyecanlanırken, Ali Koç'un görüştüğü bir diğer teknik adam da ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, mevcut başkan Ali Koç'un talimatıyla; Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, İtalyan teknik adamın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve 58 yaşındaki teknik adamın şartlarını sordu.
Milan'ı 2021-2022 sezonunda yaklaşık 11 yılık aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran Stefano Pioli, bu sezon ezeli rakipleri Inter'in 18 puan gerisinde kalmalarının ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. İtalyan ekibi Milan, Pioli ile devam etmeme kararına sıcak bakarken, teknik direktör Pioli de yeni kulübü için menajerlerine talimat verdi.
İtalyan basını, gelecek sezon için arayışlarda olan Napoli'nin Stefano Pioli'yi teknik direktör adayları listesine aldığını duyurdu.
Öte yandan Milan'ın başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti. İtalyan teknik adamın adı Beşiktaş ile de anılmaya başladı. Hasan Arat ve ekibinin de Pioli için görüşme yapacağı öne sürüldü.
Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüklerini ve anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Mevcut başkan Ali Koç'un da Jose Mourinho'yu düşündüğünü açıklayan Aziz Yıldırım, 61 yaşındaki Portekizli teknik adamla bir an evvel imza atılmasını istedi.
Fenerbahçe'de taraftarlar bu açıklamaların ardından heyecanlanırken, Ali Koç'un görüştüğü bir diğer teknik adam da ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, mevcut başkan Ali Koç'un talimatıyla; Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Mario Branco, İtalyan teknik adamın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve 58 yaşındaki teknik adamın şartlarını sordu.
Milan'ı 2021-2022 sezonunda yaklaşık 11 yılık aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran Stefano Pioli, bu sezon ezeli rakipleri Inter'in 18 puan gerisinde kalmalarının ardından ayrılık haberleri gündeme geldi. İtalyan ekibi Milan, Pioli ile devam etmeme kararına sıcak bakarken, teknik direktör Pioli de yeni kulübü için menajerlerine talimat verdi.
İtalyan basını, gelecek sezon için arayışlarda olan Napoli'nin Stefano Pioli'yi teknik direktör adayları listesine aldığını duyurdu.
Öte yandan Milan'ın başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti. İtalyan teknik adamın adı Beşiktaş ile de anılmaya başladı. Hasan Arat ve ekibinin de Pioli için görüşme yapacağı öne sürüldü.