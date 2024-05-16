Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu.
Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda derbinin favorisi Galatasaray olarak gösterilirken, sarı kırmızılılara 1.96 oran verildi.
Konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.60 oran belirlenirken, maçın berabere bitmesi için belirlenen oran 3.37 oldu.
Derbide 2.5 gol alt için 2.17, 2.5 gol üst için 1.37 oran belirlendi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
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Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda derbinin favorisi Galatasaray olarak gösterilirken, sarı kırmızılılara 1.96 oran verildi.
Konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.60 oran belirlenirken, maçın berabere bitmesi için belirlenen oran 3.37 oldu.
Derbide 2.5 gol alt için 2.17, 2.5 gol üst için 1.37 oran belirlendi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
DERBİYE BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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