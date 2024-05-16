Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu
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16 Mayıs 2024 10:31
Son güncelleme 16 Mayıs 2024 10:32
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu.

Risk yönetimi tarafından belirlenen oranlarda derbinin favorisi Galatasaray olarak gösterilirken, sarı kırmızılılara 1.96 oran verildi.

Konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.60 oran belirlenirken, maçın berabere bitmesi için belirlenen oran 3.37 oldu.

Derbide 2.5 gol alt için 2.17, 2.5 gol üst için 1.37 oran belirlendi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

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