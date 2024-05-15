Şampiyon PSG deplasmanda kazandı

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Paris Saint-Germain deplasmanda Nice'yi 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Şampiyon PSG deplasmanda kazandı
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15 Mayıs 2024 23:59
Fransa Ligue 1'in, 32. hafta erteleme maçında Paris Saint-Germain ile Nice karşı karşıya geldi. PSG deplasmanda konuk olduğu Nice'yi 2-1 mağlup etti.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Bradley Barcola ve 23. dakikada Yoram Zague, Nice'nin golünü 32. dakikada Mohamed-Ali Cho kaydetti.

Nice'de Melvin Bard 75. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Paris Saint-Germain bu galibiyetle puanını 73'e yükseltirken, Nice bu mağlubiyetle 54 puanda 5. sırada kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını resmen kaybetti.

Paris Saint-Germain bir sonraki karşılaşmasında Metz deplasmanına giderken, Nice de deplasmanda Lille karşılacak.

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