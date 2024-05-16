Kuzeyboru, Anna Lazareva'yı transfer etti

Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Atlanta Vibe takımında forma giyen pasör çaprazı Anna Lazareva sözleşme imzaladı.



Lazareva; kulüp kariyerinde önemli başarılar elde ederken, Dinamo Moskova'da kariyerine başladı. Yenisey Krasnoyarsk ,Volero Le Cannet, IBK Altos formaları da giyen Rus voleybolcu, Türkiye'de de Fenerbahçe Opet için mücadele etti. 2023-24 sezonunun ilk yarısını Çin'de Beijin BAIC Motor ile tamamlayan 27 yaşındaki pasör çaprazı, sezonun diğer yarısına Real Pro Volleyball takımlarından Atlanta Vibe'de devam etti.



Lazareva; 3 Rusya Ligi, 2 Rusya Kupası ve 2 Rusya Süper Kupası kazandı. Fenerbahçe Opet ile CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki kez bronz madalya alan tecrübeli voleybolcunun ayrıca 1 Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve 1 Sultanlar Ligi ikinciliği bulunuyor. Türkiye Kupası'nda 2 kez gümüş madalya alan Lazareva, 1 kez de Türkiye Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi. Rusya Milli Takımı'nda forma giyen Anna Lazareva, 2021-22 sezonun Kulüpler Dünya Kupası'nda da bronz madalya kazandı.





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