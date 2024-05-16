Manchester City'ye Ederson'dan kötü haber!

Manchester City'nin Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Ederson'dan kötü haber geldi.
İngiliz devi, göz çukurunda kırık tespit edilen Brezilyalı file bekçisinin sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Manchester City, 19 Mayıs'ta ligde West Ham ile oynayacak. 25 Mayıs'ta ise Manchester United ile kupa finalinde karşılaşacak.
İngiliz devi, göz çukurunda kırık tespit edilen Brezilyalı file bekçisinin sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Manchester City, 19 Mayıs'ta ligde West Ham ile oynayacak. 25 Mayıs'ta ise Manchester United ile kupa finalinde karşılaşacak.
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