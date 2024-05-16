Manchester City'ye Ederson'dan kötü haber!

Tottenham maçında sakatlanan Manchester City'nin başarılı file bekçisi Ederson, sezonun geri kalnında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester City'ye Ederson'dan kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2024 19:29
Manchester City'nin Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Ederson'dan kötü haber geldi.

İngiliz devi, göz çukurunda kırık tespit edilen Brezilyalı file bekçisinin sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Manchester City, 19 Mayıs'ta ligde West Ham ile oynayacak. 25 Mayıs'ta ise Manchester United ile kupa finalinde karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery