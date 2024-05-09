Haber Tarihi: 09 Mayıs 2024 14:49 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 14:49

Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? Mayıs-2024

Mayıs ayı Aile Sosyal Yardım ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hanede kişi başına düşen aylık gelire göre her ay aile destek ödemeleri kapsamında ödeme yapıyor. Ödeme almaya hak kazanan kişiler ise ödemelerin mayıs ayında hangi günlerde yatırılacağını merak ediliyor. Peki, mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? Mayıs-2024
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2024 mayıs ayı aile destek ödemelerinin hangi günlerde hesaplara yatırılacağı birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde yapılan ödemeler için kısa bir zaman kaldı. Peki, mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
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