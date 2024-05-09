Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? Mayıs-2024

2024 mayıs ayı aile destek ödemelerinin hangi günlerde hesaplara yatırılacağı birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde yapılan ödemeler için kısa bir zaman kaldı. Peki, mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.