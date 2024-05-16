Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James, NBA düzeyinde kazanmaya nasıl etki edebileceğini öğrenmek için dikkatle izlediği üç oyuncuyu sıraladı.



LA Times'dan Dan Woike, USC çıkışlı 19 yaşındaki guardın yakın zamanda katıldığı NBA Draft Combine'da üzerinde çalıştığı NBA oyuncuları sorulduğunda üç isim verdiğini aktardı:



"Bronny, Derrick White, Jrue Holiday ve Davion Mitchell gibi oyuncuların, bir profesyonel olarak kazanmaya kendi istediği şekilde etki ettiğini düşündüğü NBA oyuncuları olduğunu söylüyor."



Boston Celtics'in White ve Holiday'den oluşan backcourt ikilisi, güvenilir hücum becerilerine sahip olmalarının yanı sıra ligin en iyi perimetre savunmacıları arasında yer alıyor.



Mitchell ise, Keon Ellis ile birlikte Sacramento Kings'in en iyi bire bir savunmacısı olarak görülüyor.





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