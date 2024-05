Türkiye'nin Paris 2024'te madalya mücadelesi verecek genç yıldızları: Kuzey Tunçelli

Yüzme branşında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, yüzmede Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyasını almayı hedefliyor.



Olimpiyatlar öncesinde Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp yapan Tunçelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme sporuna 8 yaşındayken başladığını söyledi.



Çocukluğunda çok hareketli bir yapıya sahip olduğunu belirten Tunçelli, ailesinin de "enerjisini atsın" diye yüzme sporuna başlattığını ifade etti.



Tunçelli, yüzmeye başladığında suda vakit geçirmeyi çok sevdiğini fark ettiğini anlatarak, "İlk başlarda profesyonel bir şekilde yüzme sporunu yapmak, şampiyonalarda mücadele etmek, olimpiyatlara katılmak gibi bir hayalim yoktu. Sadece enerjimi atıyordum, eğleniyor ve yüzüyordum. Ardından Aykut Çelik hocam ile tanıştım ve profesyonel bir şekilde çalışmaya başladım. Çok güzel eğitti, öğretti her şeyi ve yıllar içerisinde gelişim sağladım." diye konuştu.



- "Olimpiyatlara gitmek inanılmaz bir duygu"



Olimpiyat kotasını almadan önce önemli bir sakatlık geçirdiğini aktaran Kuzey Tunçelli, "Çok zorluklar yaşadım. Bir süre yüzemiyor olmama rağmen olimpiyat kotasını aldım. Olimpiyatlara gitmek inanılmaz bir duygu. Orada mücadele edip ülkeme madalya kazandırma hayaliyle çalışıyorum. İnşallah olimpiyat madalyası alarak ülkemi gururlandıracağım." şeklinde görüş belirtti.



Antalya kampında her gün 5 saat antrenman yaptığını, beslenmesinin de bu programa göre düzenlendiğini dile getiren Tunçelli, "Hocam, ailem ve kulübüm bana çok fazla destek oluyor. Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlara katılma hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığının altını çizen Tunçelli, şunları kaydetti:



"Elimden geldiği kadar çalışacağım, çabalayacağım. Yaşım daha çok genç. Kariyerim boyunca 4 ya da 5 olimpiyata katılmayı amaçlıyorum. Genç yaşta olimpiyatlara giderek kendim gibi diğer genç sporculara da örnek olduğumu düşünüyorum. Yakın dönemde Avrupa Şampiyonası da var. Orada Türkiye'yi gururlandırarak altın madalya kazandırmayı hedefliyorum. İnşallah buradan aldığım motivasyonla olimpiyatlara katılacağım."





