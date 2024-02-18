Ali Kaan Güneren: "Galatasaray affetmiyor"

MKE Ankaragücü'de Ali Kaan Güneren, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Ali Kaan Güneren: 'Galatasaray affetmiyor'
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18 Şubat 2024 22:10
MKE Ankaragücü'de Ali Kaan Güneren, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Ali Kaan Güneren yaptığı açıklamada, "Söyleyebilecek çok şey yok. Mücadele göstermeye çalıştık. Basit goller yedik. Galatasaray büyük bir camia, hataları affetmiyorlar." dedi.

Ayrıca, "Kaliteli oyuncuları var. Çok üzgünüz. Bizden daha üzgünü varsa taraftarımız. Onlardan özür dileriz. Başka diyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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