Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut meselesi ile ilgili 'Son kez konuşayım' dedi.



Başkan Çamlı, Beşiktaş'a imza atan futbolcuları için, "Onur Bulut konusunda son kez konuşayım. 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bu sözleşme 44 milyon TL'lik. Tek taraflı feshetmiştir." dedi.



Sözlerine devam eden sarı-kırmızılıların başkanı "Bundan sonra hukuk konuşacak. Bizim bildiğimiz bir gerçek var; Onur 3 senelik sözleşme uzattı. Ben de bu sözleşmeye imza attım" ifadelerini kullandı.



Haber: Faruk Aydemir



