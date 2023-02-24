Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut meselesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması!
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24 Şubat 2023 13:27
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut meselesi ile ilgili 'Son kez konuşayım' dedi.

Başkan Çamlı, Beşiktaş'a imza atan futbolcuları için, "Onur Bulut konusunda son kez konuşayım. 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bu sözleşme 44 milyon TL'lik. Tek taraflı feshetmiştir." dedi.

Sözlerine devam eden sarı-kırmızılıların başkanı "Bundan sonra hukuk konuşacak. Bizim bildiğimiz bir gerçek var; Onur 3 senelik sözleşme uzattı. Ben de bu sözleşmeye imza attım" ifadelerini kullandı.

Haber: Faruk Aydemir 

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