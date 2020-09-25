Trabzonspor'dan ayrılarak Alman ekibi RB Leipzig'e imza atan Alexander Sörloth'un transferinin yankıları hala devam ediyor.



Milli takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve hatta günlerce telefonları dahi açmayan Norveçli golcünün transfer süreci yılan hikayesine dönmüştü. Bordo mavili ekip, başarılı golcü hakkında noter tespiti dahi yaptırmış ve ilgili disiplin talimatları devreye sokulmuştu.



Bu gelişmelerin gölgesinde RB Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya giden Alexander Sörloth'un planlanan ilk sağlık kontrolü hala bilinmeyen bir sebepten dolayı iptal olmuştu.



Ancak bu krize rağmen transfer resmiyet kazandı ve Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer olduğunu resmen açıkladı.



AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU



Trabzonspor'dan dostane bir şekilde ayrıldığını ve taraftarların kendisine kızgın olmadığını dile getiren Sörloth, "Arkadaş olarak ayrılıyorum. Transfer sürecinde biraz belirsizlikler oldu, bu tüm taraflar için işin en kötü yanıydı.



Bilgi eksikliği bazı şeylerin karışmasına yol açtı. Bu konudaki düşüncelerimi dile getirmek benim için zaruri hale gelmişti. Bu yüzden veda sözlerimin olduğu videoyu kayda aldım. Ve Trabzonspor taraftarlarından bunun hakkında sadece olumlu geri dönüşler aldım." ifadelerini kullanmıştı.



HAALAND DETAYI



Transferin resmiyet kazanmasının ardından Alexander Sörloth cephesinen gelen açıklamalar, Norveçli oyuncunun imzasında milli takımdan arkadaşı Erling Haaland'ın payını gözler önüne serdi.



Alman basınının haberine göre Alexander Sörloth, milli takım kampında Erling Haaland'ın Bundesliga ve RB Leipzig takımı hakkında çok şey anlattığını itiraf etti.



Alexander Sörloth'un transferin resmileşmesinin ardından, "Milli takım kampında Haaland bana Bundesliga'yla alakalı birçok şey anlatmıştı. Leipzig'e geldiğimde de beni tebrik etti" şeklindeki açıklamaları, Erling Haaland'ın sürecin henüz başındayken yaptığı açıklamayı getirdi.



Milli takımdan arkadaşının Bundesliga'da başarılı olacağına inandığını kaydeden Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli." demişti.



