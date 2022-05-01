Süper Lig'in 35. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Öznur Kablo Malatyaspor karşı karşıya geldi. Avrupa bileti almak isteyen Aytemiz Alanyaspor geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.



KENDİ SAHASINDAN ATTI



Öznur Kablo Malatyaspor'da Kenan Özer 23. dakikada kırmızı kart gördü. Buna rağmen Yeni Malatyaspor 31. dakikada Nouha Dicko'nun kendi yarı sahasından attığı golle öne geçti.



ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ



İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Alanyaspor, 65. dakikada Daniel Candeias ve 67. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı. Tayfur Bingöl iki golde de asist yaptı.



Bu galibiyetin ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 55'e yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.





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