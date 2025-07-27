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Al Nassr, Marc Cucurella için devreye girdi!

Al Nassr, Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella'yı kadrosuna katmak istiyor. Jorge Jesus yönetimindeki Suudi ekibi, oyuncuya reddedilmesi zor bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 27 Temmuz 2025 19:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al Nassr, Marc Cucurella için devreye girdi!
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Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Al Nassr, rotasını Premier Lig'e çevirdi.

MARCA'nın haberine göre Suudi Arabistan temsilcisi, Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella'yı transfer listesine aldı.

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirilmesinin ardından kadrosunda önemli değişikliklere gitmeyi planlayan Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun liderliğinde güçlü bir yapı kurmak istiyor. Bu doğrultuda hedeflerden biri de son dönemde performansıyla dikkat çeken Cucurella.


CAZİP TEKLİF HAZIRLIĞI

Chelsea'de son dönemde yeniden form tutan Cucurella, teknik direktör Enzo Maresca'nın sisteminde önemli bir yer edindi. Hem UEFA Konferans Ligi hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerinde pay sahibi olan 26 yaşındaki oyuncu, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istese de Al Nassr'ın cazip bir teklif hazırlığında olduğu bildirildi.

Chelsea'de sol bek pozisyonunda yalnızca Ben Chilwell ile forma rekabeti yaşayan Cucurella'nın bu yaz takımdan ayrılma ihtimali göz ardı edilmiyor. Suudi kulübünün, oyuncuyu ikna edebilecek seviyede yüksek maaş ve proje sunacağı belirtiliyor.

JOAO FELIX DE GÜNDEMDE

Öte yandan Al Nassr'ın Joao Félix için de girişimlerini sürdürdüğü ifade edilirken, yönetim; hem sahada hem tribünlerde düşen etkiyi yeniden yukarı taşımayı hedefliyor.

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