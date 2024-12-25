Al Musrati'ye gelen en yüksek teklif 7 milyon euro

Beşiktaş, Al Musrati'nin sözleşmesinden uygun şartlarda çıkmak için gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'a Suudi Arabistan'dan Al Kholod'un bir teklifi vardı.
Arapların deneyimli futbolcunun transferi için 5 milyon euro'luk teklifini 7 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi. Libya'nın ulusal takımında da forma giyen Al Musrati, son dönemde en çok konuşulan isimlerin başında geliyordu. Al Musrati'nin geleceği hakkındaki kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
EN YÜKSEK TEKLİF 7 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın, futbolcunun transferine onay verip vermeyeceği ise merak konusu. Siyah-Beyazlı takım 11 milyon Euro'ya aldığı Al Musrati'nin kontratını aynı rakamla feshetmek istiyordu. Ancak gelen tekliflerin en yükseği 7 milyon euro'ya ulaşabildi.
BAŞKAN YALANLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Al-Musrati'ye Suudi Arabistan'dan bazı tekliflerin geldiğini ancak basında yer alan haberler gibi bu tekliflerin 20 milyon euro civarında olmadığını açıklamıştı.
Arapların deneyimli futbolcunun transferi için 5 milyon euro'luk teklifini 7 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi. Libya'nın ulusal takımında da forma giyen Al Musrati, son dönemde en çok konuşulan isimlerin başında geliyordu. Al Musrati'nin geleceği hakkındaki kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
EN YÜKSEK TEKLİF 7 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın, futbolcunun transferine onay verip vermeyeceği ise merak konusu. Siyah-Beyazlı takım 11 milyon Euro'ya aldığı Al Musrati'nin kontratını aynı rakamla feshetmek istiyordu. Ancak gelen tekliflerin en yükseği 7 milyon euro'ya ulaşabildi.
BAŞKAN YALANLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Al-Musrati'ye Suudi Arabistan'dan bazı tekliflerin geldiğini ancak basında yer alan haberler gibi bu tekliflerin 20 milyon euro civarında olmadığını açıklamıştı.