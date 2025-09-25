Al Hilal, Al Okhdood'u 3-1'le geçti

Suudi Arabistan Pro Lig'in 4. haftasında Al Hilal, sahasında Al Okhdood'u ağırladı.
Kingdom Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Maçın 14. dakikasında Al Okhdood, Khaled Narey'in 14. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
Al Hilal 45. dakikada Marcos Leonardo ve 45+4'te Theo Hernandez'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.
İkinci yarıda 79. dakikada Marcos Leonardo tekrar sahneye çıktı ve Al Hilal maçı 3-1 kazandı.
Al Hilal'de milli futbolcumuz Yusuf Akçiçek, 90+4'te oyuna girdi.
Ligin sonraki haftasında Al Hilal deplasmanda El Ettifaq ile oynayacak. Al Okhdood ise sahasında Al Hazm'ı ağırlayacak.