25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-052'
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-059'
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-056'
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
0-160'
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-360'
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
1-056'
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-057'
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-045'

Al Hilal, Al Okhdood'u 3-1'le geçti

Suudi Arabistan Pro Lig'in 4. haftasında Al Hilal, geriye düştüğü maçta Al Okhdood'u 3-1 mağlup etti. Milli futbolcu Yusuf Akçiçek 90+4'te oyuna dahil edildi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 4. haftasında Al Hilal, sahasında Al Okhdood'u ağırladı.
 
Kingdom Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
 
Maçın 14. dakikasında Al Okhdood, Khaled Narey'in 14. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
 
Al Hilal 45. dakikada Marcos Leonardo ve 45+4'te Theo Hernandez'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.
 
İkinci yarıda 79. dakikada Marcos Leonardo tekrar sahneye çıktı ve Al Hilal maçı 3-1 kazandı.
 
Al Hilal'de milli futbolcumuz Yusuf Akçiçek, 90+4'te oyuna girdi.
 
Ligin sonraki haftasında Al Hilal deplasmanda El Ettifaq ile oynayacak. Al Okhdood ise sahasında Al Hazm'ı ağırlayacak.
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
