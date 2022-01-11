Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.
Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.
Sporx olarak Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor'a baş sağlığı diliyoruz.
KONYASPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA
İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nden Ahmet Çalık'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."
ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ - VİDEO: AHMET ÇALIK
Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.
Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.
Sporx olarak Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor'a baş sağlığı diliyoruz.
KONYASPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA
İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nden Ahmet Çalık'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."
ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ - VİDEO: AHMET ÇALIK