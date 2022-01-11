Ahmet Çalık

KONYASPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA













ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ - VİDEO: AHMET ÇALIK



Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.Sporx olarak Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor'a baş sağlığı diliyoruz.İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nden Ahmet Çalık'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;