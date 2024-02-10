Afrika Kupası'nda final heyecanı

Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon pazar günü belli oluyor.Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek.Abidjan kentindeki 60 bin kişilik Alassane Ouattara Stadı'nda oynanacak final mücadelesi, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.A Grubu'nda yer alan ve turnuvaya Ekvator Ginesi beraberliğiyle (1-1) başlayan Nijerya, Fildişi Sahili ve Gine Bissau'yu 1-0'lık skorlarla yenerek son 16 turuna kaldı.Birden fazla gol attığı tek maçta Kamerun'u 2-0 yenerek çeyrek final biletini alan Nijerya, Angola'yı da tek golle geçerek yarı finale çıktı.Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 berabere biten yarı final mücadelesinde ise Güney Afrika'ya penaltılarla 4-2 üstünlük sağlayan Nijerya, kupa tarihinde 8. kez finale yükselme başarısını gösterdi.A Grubu'nda yer alan ve turnuvanın açılış maçında Gine Bissau'yu 2-0 yenen Fildişi Sahili, sonraki maçlarında Nijerya'ya 1-0, Ekvator Ginesi'ne 4-0 yenilince taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.En iyi üçüncü takımlardan biri olarak gruptan çıkmayı başaran Fildişi Sahili, kritik bir karara imza atarak Fransız teknik direktör Jean-Louis Gasset ile yollarını ayırdı.Son 16 turunda son şampiyon Senegal ile eşleşen Fildişi Sahili, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayarak tur atladı.Uzatmaya giden çeyrek finalde, 120+2. dakikada bulduğu golle Mali'yi 2-1 yenen Fildişi Sahili, yarı finalde de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek finalde Nijerya'nın rakibi oldu.Turnuva tarihinde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Mısır, en başarılı takım olarak öne çıkıyor.Mısır, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 kez kupanın sahibi oldu.Kamerun'un 5, Gana'nın 4 kez kupayı müzesine götürdüğü turnuvada Nijerya 1980, 1994 ve 2013 yıllarında, Fildişi Sahili ise 1992 ve 2015 yıllarında şampiyonluk turu attı.Finalde kupaya uzanan takım, 7 milyon dolar para ödülünün de sahibi olacak.Finalist takımın 4 milyon dolarla ayrılacağı turnuvada, yarı finalist takımlar ise 2,5 milyon dolar kazandı.Finalde kozlarını paylaşacak iki ülkenin kadrosunda Süper Lig takımlarından 7 futbolcu bulunuyor.Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) Nijerya Milli Takımı ile, Nicolas Pepe (Trabzonspor), Max Gradel (Gaziantep FK) ve Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier de Fildişi Sahili Milli Takımı ile şampiyonluk heyecanına ortak olacak.