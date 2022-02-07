Adil Gevrek: 'Beşiktaş'tan 3 milyon euro istedik'

Beşiktaş, devre arası transfer döneminin tamamlasına kısa süre kala Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç için girişimlere başladı.



NTV'ye konuşan sarı kırımızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor ile görüştüklerini söyledi.



Beşiktaş, devre arası transfer döneminin tamamlasına kısa süre kala Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç için girişimlere başladı.



NTV'ye konuşan sarı kırımızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor ile görüştüklerini söyledi.



"Mustafa Eskihellaç için Beşiktaş ve Konyaspor'dan resmi teklif aldık. Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaşma sağladığımız bir kulüp yok."



Mustafa Eskihellaç kimdir?



Düzyurtspor altyapısından yetişen Mustafa, 4 yıl önce Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Elazığspor ve Boluspor'da kiralık olarak görev yapan sağ kanat oyuncusu, son 2 sezonda sarı kırmızı kulüpte forma giydi.



Bu sezon Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile çıktığı 21 maçta 3 gol atan Mustafa, 3 de asist yaptı.





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