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Adem Ljajic, Sırbistan'da sezonun oyuncusu oldu

Adem Ljajic, 2024-2025 Sırbistan Süper Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.

calendar 30 Mayıs 2025 19:38 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2025 19:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Adem Ljajic, Sırbistan'da sezonun oyuncusu oldu
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Sırbistan Ligi'nde Novi Pazar forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adem Ljajic, sezonun sonunda bireysel ödül kazandı.

Etkileyici bir peformans gösteren Adem Ljajic, sezonun oyuncusu seçildi.

Adem Ljajic, gösterdiği performansıyla Novi Pazar'ın tarihinde ilk defa Avrupa Kupalarına katılım hakkı elde etmesinde önemli rol oynadı.

Boşnak asıllı Sırp oyuncu, bu sezon 36 maçta 8 gol 11 asistlik etki üretti.


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