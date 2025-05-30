Sırbistan Ligi'nde Novi Pazar forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adem Ljajic, sezonun sonunda bireysel ödül kazandı.
Etkileyici bir peformans gösteren Adem Ljajic, sezonun oyuncusu seçildi.
Adem Ljajic, gösterdiği performansıyla Novi Pazar'ın tarihinde ilk defa Avrupa Kupalarına katılım hakkı elde etmesinde önemli rol oynadı.
Boşnak asıllı Sırp oyuncu, bu sezon 36 maçta 8 gol 11 asistlik etki üretti.
Etkileyici bir peformans gösteren Adem Ljajic, sezonun oyuncusu seçildi.
Adem Ljajic, gösterdiği performansıyla Novi Pazar'ın tarihinde ilk defa Avrupa Kupalarına katılım hakkı elde etmesinde önemli rol oynadı.
Boşnak asıllı Sırp oyuncu, bu sezon 36 maçta 8 gol 11 asistlik etki üretti.
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