Adasokağı, Anadolu Üniversitesi'ne geçit vermedi

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Adasokağı, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 38-31'lik skorla yendi..
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da konuk ekibin 18-17'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Anadolu Üniversitesi oyuncusu Buğu Sönmez, takımının kaydettiği 31 golün 17'sini atarak maçın en skorer ismi oldu. Adasokağı'nda ise 11 gol atan Beyzanur Türkyılmaz ve 7 gol kaydeden Yağmur Özler, galibiyete toplamda 18 gollük katkı sağladı.
Bu sonuçla Adasokağı ligde 8. galibiyetini elde ederken, Anadolu Üniversitesi 11. maçını da kaybetti.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da konuk ekibin 18-17'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Anadolu Üniversitesi oyuncusu Buğu Sönmez, takımının kaydettiği 31 golün 17'sini atarak maçın en skorer ismi oldu. Adasokağı'nda ise 11 gol atan Beyzanur Türkyılmaz ve 7 gol kaydeden Yağmur Özler, galibiyete toplamda 18 gollük katkı sağladı.
Bu sonuçla Adasokağı ligde 8. galibiyetini elde ederken, Anadolu Üniversitesi 11. maçını da kaybetti.