Adasokağı, Anadolu Üniversitesi'ne geçit vermedi

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Adasokağı, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 38-31'lik skorla yendi..



Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da konuk ekibin 18-17'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Anadolu Üniversitesi oyuncusu Buğu Sönmez, takımının kaydettiği 31 golün 17'sini atarak maçın en skorer ismi oldu. Adasokağı'nda ise 11 gol atan Beyzanur Türkyılmaz ve 7 gol kaydeden Yağmur Özler, galibiyete toplamda 18 gollük katkı sağladı.



Bu sonuçla Adasokağı ligde 8. galibiyetini elde ederken, Anadolu Üniversitesi 11. maçını da kaybetti.



