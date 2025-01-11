Adasokağı, Anadolu Üniversitesi'ne geçit vermedi

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Adasokağı, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 38-31 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Adasokağı, Anadolu Üniversitesi'ne geçit vermedi
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11 Ocak 2025 21:20
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Adasokağı, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 38-31'lik skorla yendi..

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da konuk ekibin 18-17'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Anadolu Üniversitesi oyuncusu Buğu Sönmez, takımının kaydettiği 31 golün 17'sini atarak maçın en skorer ismi oldu. Adasokağı'nda ise 11 gol atan Beyzanur Türkyılmaz ve 7 gol kaydeden Yağmur Özler, galibiyete toplamda 18 gollük katkı sağladı.

Bu sonuçla Adasokağı ligde 8. galibiyetini elde ederken, Anadolu Üniversitesi 11. maçını da kaybetti.

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