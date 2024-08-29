Adanaspor, Uğur Demirok'u transfer etti

Adanaspor, Uğur Demirok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Adanaspor, Uğur Demirok'u transfer etti
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28 Ağustos 2024 20:52
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 01:52
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Eyüpspor'da forma giyen 36 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulüp Başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Uğur Demirok kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı." denildi.

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