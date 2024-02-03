Adanaspor: 'Kaybettik ama iyi oynadık'

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, 1-0 kaybettikleri Kocaelispor maçının ardından kendileri açısından zorlu bir maç olacağını bildiklerini vurgulayarak, maçın ilk 15 dakikalık bölümü dışında, Kocaelispor açısından da zorlu bir müsabaka olduğunu belirtti.



Maça ısındıklarını, topa sahip olmaya, öne çıkmaya ve pas yapmaya başladıklarını bildiren Kılıç, ilk yarının sonuna kadar skoru koruyarak, soyunma odasına biraz daha güvenli girdiklerini, takım içinde birlik ve beraberliğin yükseldiğini kaydetti.



Kılıç, maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında da yoğun baskı hissettiklerine değinerek, böyle olacağını bildiklerini, gole engel olamadıklarını vurguladı.



"Golü yedikten sonra oyunu beraberliğe getirecek veya kazanacak pozisyonlara çok girdik mi? Hayır giremedik." diyen Kılıç, hücumda eksik kaldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Eksik oyuncularımız vardı. Tüm çabalarımıza rağmen kaybettik ama oyuncularımız iyi bir direnç sağladı. Uzun zamandır kaybediyoruz ve iki, üç maçta da çok gol yiyen bir takım hüviyetindeydik. Şampiyonanın en güçlü adayıyla oynadık. Böyle düşünürsek, biraz daha ileriye doğru umutla bakabileceğimiz enstantaneler vardı oyun içerisinde. Rakibimizi tebrik ediyorum."



