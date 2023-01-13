Adana Demirspor'un konuğu Ankaragücü

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayarak haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, 12. sıradaki 19 puanlı rakibi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet hedefliyor.
Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü, ligdeki son 3 maçta birer galibiyet ve ikişer yenilgiyle üçer puan elde edebildi.
Mavi-lacivertlilerde, kart cezalısı Younes Belhanda ve Kevin Rodrigues, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 30 puan toplayarak haftaya 4. sırada giren Akdeniz ekibi, 12. sıradaki 19 puanlı rakibi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet hedefliyor.
Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü, ligdeki son 3 maçta birer galibiyet ve ikişer yenilgiyle üçer puan elde edebildi.
Mavi-lacivertlilerde, kart cezalısı Younes Belhanda ve Kevin Rodrigues, MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.
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