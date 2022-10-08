A Milli Takım, Sırbistan'a kaybetti

FIVB Dünya Şampiyonası'nda daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.



Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakada her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, milliler, çekişmeli geçen birinci seti 25-20 mağlup tamamladı.



İkinci setin ilk dakikalarında milliler Derya Cebecioğlu ve Saliha Şahin'in sayılarıyla rakibine bir süre üstünlük kursa da rakibinin blok sayılarıyla 25-21 geriye düştü. (2-0)



Üçüncü sette Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin ve Hande Baladın'ın sayılarıyla sette denge sağlamayı başaran milliler (15-15), son bölümde rakibinin iyi servisleri karşısında zorlandı ve Sırbistan seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı.



Salon: Atlas Arena



Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Joo-Hee Kang (Güney Kore)



Sırbistan: Boskovic, Mihailovic, Buso, Aleksic, Stevanovic, Drca (Mirkovic, Bjelica, Lazovic, Milenkovic, Sara Lozo)



Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt (Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu)



Setler: 25-20, 25-21, 25-23





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