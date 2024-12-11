A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fikstürü belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) fikstürü belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Milli takımın maç programı şöyle:
1. hafta: (Pekin, Çin)
4 Haziran: Fransa-Türkiye
6 Haziran: Türkiye-Tayland
7 Haziran: Türkiye-Polonya
8 Haziran: Çin-Türkiye
2. hafta (İstanbul, Türkiye)
18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran: Kanada-Türkiye
21 Haziran: Güney Kore-Türkiye
22 Haziran: Türkiye-Brezilya
3. hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz: Hollanda-Türkiye
11 Temmuz: Çekya-Türkiye
12 Temmuz: Türkiye-İtalya
13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Milli takımın maç programı şöyle:
1. hafta: (Pekin, Çin)
4 Haziran: Fransa-Türkiye
6 Haziran: Türkiye-Tayland
7 Haziran: Türkiye-Polonya
8 Haziran: Çin-Türkiye
2. hafta (İstanbul, Türkiye)
18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran: Kanada-Türkiye
21 Haziran: Güney Kore-Türkiye
22 Haziran: Türkiye-Brezilya
3. hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz: Hollanda-Türkiye
11 Temmuz: Çekya-Türkiye
12 Temmuz: Türkiye-İtalya
13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye