A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
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09 Şubat 2024 16:27
UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.

A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:

6 Eylül:

21.45 Galler-Türkiye

9 Eylül:

21.45 Türkiye-İzlanda

11 Ekim:

21.45 Türkiye-Karadağ

14 Ekim:

21.45 İzlanda-Türkiye

16 Kasım:

20.00 Türkiye-Galler

19 Kasım:

22.45 Karadağ-Türkiye

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