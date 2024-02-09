A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.



A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:



6 Eylül:



21.45 Galler-Türkiye



9 Eylül:



21.45 Türkiye-İzlanda



11 Ekim:



21.45 Türkiye-Karadağ



14 Ekim:



21.45 İzlanda-Türkiye



16 Kasım:



20.00 Türkiye-Galler



19 Kasım:



22.45 Karadağ-Türkiye



