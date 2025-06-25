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A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan karşılaşması Kocaeli'de oynanacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ekim ayında Gürcistan'ı Kocaeli'de ağırlayacak. 14 Ekim'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, stadın tarihinde A Milli Erkek Takımı düzeyinde ev sahipliği yapacağı ilk karşılaşma olacak.

calendar 25 Haziran 2025 11:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan karşılaşması Kocaeli'de oynanacak
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A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Ekim ayında Gürcistan'ı konuk edeceği karşılaşma Kocaeli'de oynanacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

2018 yılında hizmete açılan Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasıyla birlikte, tarihinde ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak. Ay-Yıldızlılar, daha önce Kocaeli'de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan A Milli Takımı, Gürcistan karşılaşmasından önce, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.



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