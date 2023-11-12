5 gollü maçta gülen taraf Sakarya!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Boluspor'u 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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5 gollü maçta gülen taraf Sakarya!
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12 Kasım 2023 15:31
Son güncelleme 12 Kasım 2023 15:53
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, Sakaryaspor'u konuk etti.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 3-2 kazandı.

Yeşil Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Kabongo Kasongo, 28. dakikada Odise Roshi ve 53. dakikada Yonathan Del Valle kaydetti.

Boluspor'un golleri ise 66. dakikada Veaceslav Posmac ve 84. dakikada Naby Youssouf Oulare'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 19'a yükseltirken, Boluspor 13 puanda kaldı. 

Ligde bir sonraki hafta Sakaryaspor, BB Erzurumspor'u konuk edecek. Boluspor ise deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Bersan Duran, Mehmet Şengül

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 67 Kubilay Sönmez), Berk Yıldız, Bettaieb, Safa Kınalı (Dk. 61 Tolunay Artuç), Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 67 Diarrassouba), Hakan Bilgiç, Ercan Coşkun (Dk. 46 Oko)

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt (DK. 85 Mikail Okyar) Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 90 Çağlayan Menderes), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 77 Ali Ülgen), Del Valle (Dk. 84 Simon), Oğuz Yıldırım

Goller: Dk. 66 Posmac, Dk. 84 Oulare (Boluspor), Dk. 10 Kasongo, Dk. 28 Roshi, Dk. 53 Del Valle (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 84 Çağlar Şahin Akbaba (Boluspor), Dk. 83 De Valle, Dk. 90 Cihan Topaloğlu (Sakaryaspor)

 

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