Karabağ, 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Daha önce Benfica'yı 3-2 ve Kopenhag'ı 2-0 mağlup eden Azerbaycan temsilcisi, Athletic Bilbao'ya 3-1 yenildi.

on karşılaştığı rakibi Chelsea'nin değeri ise 1.14 milyar Euro olarak belirlendi.

Chelsea, Estevao'nun golüyle Karabağ karşısında öne geçti. pic.twitter.com/qQHR43OXqC



— Sporx (@sporx) November 5, 2025

⚽ GOL! Leandro Andrade attı Karabağ, Chelsea karşısında beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/sAMvP7aujB



— Sporx (@sporx) November 5, 2025

⚽ GOL! Jankovic penaltıda hata yapmadı!! Karabağ, Chelsea karşısında öne geçti!! pic.twitter.com/k9e8l4Mj97



— Sporx (@sporx) November 5, 2025

Chelsea, Alejandro Garnacho ile beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/H2rBMCsLYM



— Sporx (@sporx) November 5, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Karabağ, Chelsea'yi konuk etti.Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Chelsea'nin ilk golünü, 16. dakikadakaydetti. Karabağ'a beraberliği getiren gol ise, 29. dakikada'den geldi.Dakikalar 39'u gösterdiğinde ise, attığı penaltı golüyle Karabağ'ı 2-1 öne geçirdi.İlk yarı, Karabağ'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken 53. dakikada, Chelsea'ye beraberliği getiren golü attı.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 7'ye yükseltti.Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Karabağ, deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Chelsea ise Barcelona'yı konuk edecek.Şampiyonlar Ligi'nde birçok kişi tarafından son sıralarda yer alması beklenen Karabağ, 4 maçta topladığı 7 puanla büyük bir sürprize imza attı.Azerbaycan temsilcisi Karabağ, takım değerlemeleri açısından Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takım arasında 34. sırada bulunuyor. Takımın toplam kadro değeri ise 24,83 milyon Euro olarak kaydedilmiş durumda. Karabağ'ın sKarabağ, Şampiyonlar Ligi'nde geriye kalan maçlarda Napoli, Ajax, Eintracht Frankfurt ve Liverpool ile karşılaşacak.