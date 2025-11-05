05 Kasım
4 gollü maçta Karabağ ve Chelsea yenişemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Karabağ'ın Chelsea'yi konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

4 gollü maçta Karabağ ve Chelsea yenişemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Karabağ, Chelsea'yi konuk etti. 

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Chelsea'nin ilk golünü, 16. dakikada Estevao kaydetti. Karabağ'a beraberliği getiren gol ise, 29. dakikada Leandro Andrade'den geldi. 

Dakikalar 39'u gösterdiğinde ise Marko Javkovic, attığı penaltı golüyle Karabağ'ı 2-1 öne geçirdi. 

İlk yarı, Karabağ'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken 53. dakikada Alejandro Garnacho, Chelsea'ye beraberliği getiren golü attı. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte her iki takım da puanını 7'ye yükseltti. 

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Karabağ, deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Chelsea ise Barcelona'yı konuk edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KARABAĞ SÜRPRİZİ
Şampiyonlar Ligi'nde birçok kişi tarafından son sıralarda yer alması beklenen Karabağ, 4 maçta topladığı 7 puanla büyük bir sürprize imza attı.

Karabağ, 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Daha önce Benfica'yı 3-2 ve Kopenhag'ı 2-0 mağlup eden Azerbaycan temsilcisi, Athletic Bilbao'ya 3-1 yenildi.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, takım değerlemeleri açısından Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takım arasında 34. sırada bulunuyor. Takımın toplam kadro değeri ise 24,83 milyon Euro olarak kaydedilmiş durumda. Karabağ'ın son karşılaştığı rakibi Chelsea'nin değeri ise 1.14 milyar Euro olarak belirlendi. 

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde geriye kalan maçlarda Napoli, Ajax, Eintracht Frankfurt ve Liverpool ile karşılaşacak.


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.