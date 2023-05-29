337 Milyon Euro, 0 Kupa!

Son şampiyonluğundan bu yana oyuncu maaşlarına 337 milyon euro harcayan Barcelona, 13 yıldır EuroLeague şampiyonluğuna uzanamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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337 Milyon Euro, 0 Kupa!
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29 Mayıs 2023 22:52
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 23:06
EuroLeague'de 2022-23 sezonunun favorilerinden gösterilen ancak sezonu dördüncü tamamlayan Barcelona'da çalkantılı saatler yaşanıyor.

Barcelona'nın, EuroLeague'i kazandıkları son sezon olan 2010'dan bu yana oyuncular ve teknik ekip maaşlarına tam 337 milyon Euro harcaması dikkat çekti. 

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Katalan ekibinin bu sezon kadrosunda yüzde 30'luk küçülmeye gideceği belirtildi.

2010 yılından bu yana EuroLeague'de en fazla para harcayan kulüp olan Barcelona'da, buna rağmen kupa kazanılamaması taraftarın tepkisini çekti.
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