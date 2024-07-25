33 milyon euro ödenen yıldızdan kötü haber

Brentford'un 1 Temmuz'da 33 milyon euro ödediği 23 yaşındaki forvet Igor Thiago, menisküs sakatlığı geçirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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33 milyon euro ödenen yıldızdan kötü haber
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25 Temmuz 2024 17:44
Premier Lig ekiplerinden Brenford'un yeni transferi Igor Thiago, İngiliz ekibindeki kariyerine kabus gibi başladı.

1 Temmuz 2024 tarihinde 33 milyon euro karşılığında Club Brugge'dan transfer edilen Igor Thiago, Brentford'un Wimbledon ile oynadığı ve 5-2 kazandığı hazırlık maçında 1 gol atmayı başardı ancak yıldız oyuncu şok bir sakatlık geçirdi.

Menisküs sakatlığı yaşayan 23 yaşındaki golcünün Benfica ile oynanacak hazırlık maçında sahada olmayacağını açıklayan Brentford Kulübü, sakatlığın detayları için ileri tetkiklerin devam ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz sezon Club Brugge formasıyla 55 resmi maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 29 gol 6 asistlik performans gösterdi.
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