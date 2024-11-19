3 penaltı çıkan maçta kazanan İspanya

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta İspanya, İsviçre'yi 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
3 penaltı çıkan maçta kazanan İspanya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2024 01:05
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Luis de la Fuente'nin yönetimindeki İspanya, Murat Yakın'ın ekibi İsviçre'yi 3-2 yendi.

Heliodoro Rodriguez Lopez Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi İspanya'nın gollerini 32. dakikada Yeremy Pino, 68. dakikada Bryan Gil ve 90+2'de penaltıdan Bryan Zaragoza kaydetti.

İspanya'da Pedri 32. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

İsviçre'nin gollerini ise 63. dakikada Joel Monteiro ve 85. dakikada penaltıdan Andi Zeqiri kaydetti.

İspanya'da Bryan Zaragoza ve Bryan Gil, kariyerlerinde ilk kez milli takımlarında resmi bir gol atmış oldular.

Bu sonuçla birlikte İspanya grubunu 16 puanla lider tamamlarken, İsviçre 2 puanda kalarak B Ligi'ne düştü.

İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU

1- İSPANYA (16)
2- DANİMARKA (8)
3- SIRBİSTAN (6)
4- İSVİÇRE (2)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery