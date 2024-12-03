29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı sahibini bulacak!

Sezon Şampiyon Finalist 1992-1993 Galatasaray BOTAŞ Spor 1993-1994 Galatasaray BRİSA Spor 1994-1995 Galatasaray Fenerbahçe 1995-1996 Galatasaray BRİSA Spor 1996-1997 Galatasaray BOTAŞ Spor 1997-1998 Galatasaray BRİSA Spor 1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray 1999-2000 Fenerbahçe Galatasaray 2000-2001 Fenerbahçe BOTAŞ Spor 2001-2002 BOTAŞ Spor Fenerbahçe 2002-2003 BOTAŞ Spor Erdemirspor 2003-2004 Fenerbahçe Erdemirspor 2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş 2005-2006 Beşiktaş Fenerbahçe 2006-2007 Fenerbahçe Beşiktaş Cola Turka 2007-2008 Galatasaray Fenerbahçe 2008-2009 Mersin Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe 2009-2010 Fenerbahçe Galatasaray Medical Park 2010-2011 Galatasaray Medical Park Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe Galatasaray 2012-2013 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank 2013-2014 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank 2014-2015 Fenerbahçe Galatasaray 2015-2016 Hatay Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe 2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe 2017-2018 Hatay Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe 2018-2019 Fenerbahçe ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 2021-2022 ÇBK Mersin Fenerbahçe Alagöz Holding

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası 4 Aralık Çarşamba günü Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin arasında oynanacak karşılaşmayla sahibini bulacak.Kahramanmaraş depremleri sebebiyle 2022-2023 sezonu Türkiye Kupası düzenlenemezken, bu nedenle 2023'te Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı da oynanamadı.İlki 1993'te düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde, lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonları karşı karşıya gelecek. Son olarak 2022'de yine Ankara'da düzenlenen kadın basketbolunun en büyük kupasında yarın, son lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet ile her iki organizasyonu da ikincisi sırada bitiren ÇBK Mersin karşılaşacak.Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üst üste 18. kez yer alacak.Toplamda 29. kez düzenlenecek kupada 23. defa boy gösterecek ve en fazla final oynayan takım unvanını da geliştirecek sarı-lacivertliler, 2004 yılından bu yana bütün finallerde yer aldı.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kaldıran Fenerbahçe, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.Kupada 2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek zafere ulaşan sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Galatasaray'ı, 2018-2019'da ise Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u mağlup etti.Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üçüncü kez birbirlerine rakip olacak.İki takım 2019'da Kayseri'de karşılaşırken, maçı 86-62 kazanan Fenerbahçe, kupaya uzandı. 2022 yılında ise Ankara'da ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi 84-78 mağlup ederek tarihindeki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti.İki takımın bu kupadaki üçüncü randevusu yine Ankara'da oynanacak.29. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası, başkent Ankara'da 20. defa oynanacak.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi; 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016 ve 2022'den sonra 2024 yılında da Ankara'da sahibini bulacak.Toplam 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk kez düzenlendiği 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir seri şampiyonluk rekoruna sahip.Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek, 8. kupasını müzesine götürdü.Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 6 takım şampiyonluk yaşadı.BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı.2017-2018'deki 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi 2017'de, ÇBK Mersin ise 2022'de kupayı müzesine götürdü.Daha önce 28 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finalistleri şöyle: