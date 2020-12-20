20 Aralık Pazar iddaa tahminleri

20 Aralık Pazar günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 13. Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ankara derbisinde iki takım için de bu maçın önemi çok büyük. Sezona çok kötü başlayan bu iki ekip de son maçlarında aldıkları galibiyetlerle çok önemli moral kazandılar ve üst sıralara az da olsa tırmandılar. Bu galibiyetler sonrası bence bu derbi ciddi belirleyici olabilir. Kazanacak takımın hem 3 puan hem de çok büyük moral kazanacağına inanıyorum. Zorlu maçta kontrollü futbol ve az gol beklediğimi söyleyebilirim. 3,5 Alt seçimi ideal tercih olacaktır.Nordfeldt, Halil İbrahim, Arda, Mattias Johansson, Furman, Berat Özdemir, Robert Piris, Soner, Ayite, Sio, StancuRicardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila Turan, Pinto, Atakan, Saba Lobzhanidze, EmreGüral, Endri, BolingiSüper Lig'de 13. Hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında lider Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Lige hiç iyi başlayamayan ve Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor, kısa süreli Kenan Atik denemesi sonrasında hafta içinde Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya vardı ve yeni hocası ile ilk maçına çıkacak. Lider Alanyaspor'da moraller yerinde. Beşiktaş karşısında alınan galibiyet, kupada rahat gelen tur ve liderlik koltuğunda oturmaya devam etme sonrasında bu maçta da alınabilecek 3 puan büyük rahatlık getirecektir. Ancak ben kolay maç olmayacağını düşünüyorum. Az gollü bir maç bekliyorum. 3,5 gol alt tercihi ideal seçim olur.Cenk Gönen, Özer, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Aissati, Sacko, Hugo RodallegaMarafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Berkan Kutlu, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, BabacarSüper Lig'de 13. Hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Arka arkaya kazandığı maçlar sonrasında ciddi hava yakalayan Kara Kartal, hafta sonu Alanya deplasmanında hem kötü futbol oynadı hem de en önemli rakiplerinden birisine kaybetmiş oldu. 7 puanlık fark kalan maçlara bakıldığında çok dert edilecek gibi gözükmese de yine de daha fazla farkın büyümesine izin vermemeleri gerekiyor. Hüseyin Cimşir ile çok iyi sonuçlar alamayan Erzurumspor'un İstanbul deplasmanından puanla çıkabileceğini sanmıyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef de Souza, Dorukhan, Ghezzal, Larin, AboubakarFarnolle, Gökhan, Mina, Osman, Kaan Kanak, Murat Uçar, Donald, Obertan, Emrah Başsan, Novikovas, Ricardo Gomesİngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Hafta içi Tottenham, Liverpool'a kaybetti. Leicester City ise evinde Everton'a teslim oldu. Liverpool mağlubiyeti özellikle Jose Mourinho'yu fazlasıyla sinirlendirdi ve deneyimli teknik adam, zirvede havalarını kaybetmemek için kazanmak zorunda olduklarını iyi biliyor. Brendan Rodgers'lı Leicester ise Temmuz ayında 3-0 kaybettiği Tottenham'ı bu kez yenmek ve rakibinin 2 puan önüne geçmek istiyor. Fakat Leicester her ne kadar üst sıralarda olursa olsun, bu sene tam havalarını yakaladıklarını söylenemez. Tottenham bu maçı kazanarak yeni bir seri başlangıcı için ilk adımı atacaktır. Alternatif önerim ise 2-3 gol seçeneğinden yana olacak.Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Lucas, Ndombele, Son; KaneSchmeichel; Fofana, Evans, Fuchs; Castagne, Ndidi, Tielemans, Justin; Maddison, Barnes; Vardyİngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Manchester United, Manchester City ile golsüz berabere kaldıktan sonra Sheffield United deplasmanında iyi bir oyunla kazanarak toparlandı. Edinson Cavani'nin sosyal paylaşımı nedeniyle ceza alması Manchester United adına kötü bir gelişme oldu ama Leeds United karşısında beraberlik bile kötü bir sonuç sayılır. Leeds United ise istikrarsız görüntüsünün ardından Newcastle'ı 5-2 yenerek dikkatleri üzerine çekti. Ancak Manchester United gününde olması halinde puan alma ihtimallerinin olduğunu düşünmüyorum. Yine de zaman zaman bizleri hayal kırıklığına uğratan Manchester United'ı güvenmek istemiyorum. Önerim karşılıklı gol var ve 2,5 Üst seçenekleri olacak.De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred, Pogba; Fernandes; Martial, RashfordMeslier; Dallas, Ayling, Cooper, Alioski; Phillips, Raphinha, Rodrigo, Hernandez, Harrison; Bamfordİspanya Ligi'nde Eibar ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Ligde 5 haftadır kaybetmeyen Eibar, bu süreçte 7 puan topladı. Ancak 15 puanlı Eibar'ı bu kez sıkıntılı bir maç bekliyor. Sevilla, Atletico Madrid ve arkasından Athletic Bilbao'yu yenen Real Madrid, müthiş bir seri yakaladı. Okyanusu geçen Real Madrid, Eibar deresinden boğulmayacaktır. Zirvede rakiplerini yakalayan ve yoluna devam etmek için kazanmak zorunda olan Real Madrid istediği sonucu alacaktır. Alternatif olarak 3,5 Alt seçeneğini de önerebilirim.Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas, Rodrigues; Inui, Exposito, Diop, Gil; Muto, KikeCourtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Juniorİtalya Serie A'da zirve takipçisi Inter sahasında Spezia'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, 8 maçtır kaybetmiyor. Bu maçların 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 2 kez de beraberlik aldılar. Spezia ise düşme hattının 4 puan üzerinde. Konuk ekip, 5 maçtır kazanamıyor. Bu süreçte 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadılar. Inter'in Avrupa kupaları da bitti. Daha dinlenmiş olarak sahada olacaklar. Ev sahibi ekip, alacağı farklı galibiyetle lider Milan'ın hata yapmasını bekler.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Sensi, Young; Lukaku, MartinezProvedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Pobega, Ricci, Estevez; Gyasi, Nzola, Fariasİtalya Serie A'nın 13'üncü haftasında Atalanta sahasında Roma'yı konuk edecek. Roma ligde oynadığı son 11 maçta sadece 1 kere kaybetti. Bunun yanında Bologna'nın ardından Torino'yu da 3-1 ile geçtiler. Rahat kazanmalarını bekliyordum. Roma, zirvenin sadece 4 puan gerisinde. İyi de futbol oynuyorlar. Atalanta ise hafta ortasında Juventus deplasmanından 1 puanla döndü. Son 5 maçlarında sadece 1 kere kazandılar. Bu sezon yarışın biraz dışında kaldılar. Liderin 10 puan gerisindeler. Ancak yine de ev sahibi ekibin gücü yadsınamaz. Roma formda. Atalanta da iç sahada gol bulacaktır. Gol barajı rahatlıkla aşılır.Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; ZapataRoma: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; DzekoBundesliga'da 13'üncü hafta Wolfsburg'un Stuttgart'ı konuk edeceği karşılaşma ile sona erecek. Ev sahibi ekip, ligdeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Bayern Münih deplasmanında aldı. Öncesinde çıktıkları 11 maçta; 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etmişlerdi. Stuttgart ise ligde sadece 2 kere mağlup oldu. Onlarda ligde oynadıkları son 3 maçta 7 puan topladılar. Şu anda 7'nci sırada iyi durumdalar. Bu maç öncesinde ev sahibi Wolfsburg'da eksik bulunmuyor. Stuttgart'ta ise Ghaddioui sakatlığı nedeniyle olmayacak. Wolfsburg iyi oynuyor. İç sahada büyük ihtimalle kazanacaklardır. Banko kuponlarda karşılıklı gol var denenir.Casteels- Mbabu, Lacroix, Guilavogui, Roussillon, Baku, Philipp, Arnold, Schlager, Brekalo, WeghorstKobel- Kempf, Mavropanos, Anton, Fundu, Endo, Mangala, Sosa, Castro, Coulibaly, Kalajdzicİtalya Serie A'nın 13'üncü haftasında Lazio sahasında Napoli'yi konuk edecek. İtalya'da haftanın en önemli karşılaşmalarından birisi. Lazio, iç sahada oynadığı son 3 maçını kazanamadı. Bununla beraber son 3 maçlarında da galibiyet çıkartamadılar. Napoli ise hafta sonunda Inter'e kaybederek büyük yara aldı. Zirve ile aralarındaki puan farkı 5'e yükseldi. Lazio deplasmanı da Inter maçı kadar zor olacak konuk ekip için. Lazio'nun oynadığı son 10 maçın 9'unda karşılıklı gol var oldu. Napoli de gol atan bir takım.Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Alberto, Marusic; Correa, ImmobileMeret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Zielinski, Bakayoko, Ruiz; Politano, Petagna, LozanoFransa Ligue 1'in 16'ncı haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Lille sahasında PSG'yi konuk edecek. Ev sahibi ekip, son 5 maçının 4'ünde sahadan 3 puanla ayrıldılar. Oldukça iyi oynuyorlar. Böyle büyük bir maçta daha iyi konsantre olacakları kesin. Kulüp bazın borçsal sıkıntılar yaşıyorlar ancak bu henüz sahanın içine yansımadı. PSG ise Lyon mağlubiyetinin ardından sahasında Lorient'i 2-0 mağlup etti. Neymar'dan uzun bir süre uzak kalacaklar. Lille en azından sahasında kaybetmek istemeyecektir. Bu maç için iki önerim olacak. Karşılıklı gol var Lille kaybetmez kuponlarda yerini alabilir.Maignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; Yusuf Yazıcı, Burak YılmazNavas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Verratti, Paredes; Di Maria, Kean, Mbappe