19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

PERŞEMBE

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19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Özbekistan'da yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda sahaya çıkacak.Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda A Grubu'nda Özbekistan, Belçika, Arjantin, Porto Riko ve Pakistan ile mücadele edecek.Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından gruplarında ilk 4 sırada yer alacak takımlar, son 16 turuna yükselecek.Başantrenör Engin Yılmaz yönetimindeki milli takımın maç programı ve sporcu kadrosu şu şekilde:15.00 Özbekistan-Türkiye25 Temmuz Cuma:12.00 Arjantin-Türkiye26 Temmuz Cumartesi:09.00 Pakistan-Türkiye28 Temmuz Pazartesi:09.00 Belçika-Türkiye29 Temmuz Salı:12.00 Porto Riko-TürkiyePasörler: Ömercan Burak Karahan, Tarık ErginayPasör çaprazları: Ata Ünver, Muhammed Emin AlacaSmaçörler: Demir Uzunca, Berk Şentürk, Uğur Aslan, Mehmet Ege BiberOrta oyuncular: İsmail Ayrancı, Abdulvahap Han, Kaan BarlakLibero: Recep Çınar Yağlı