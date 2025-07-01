01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
22:00
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
04:00
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
1-3
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
0-013'
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
4-254'

18 Yaş Altı Plak Atışları Şampiyonası'nda Avrupa 2'nciliği milli atıcılarımızın oldu

Milli atıcılar Ela Afacan ile Ege Çapar, 'trap düet' kategorisinde gümüş madalya kazandı.

calendar 01 Temmuz 2025 18:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
18 Yaş Altı Plak Atışları Şampiyonası'nda Avrupa 2'nciliği milli atıcılarımızın oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Avrupa 18 Yaş Altı Plak Atışları Şampiyonası'na katılan milli atıcılar Ela Afacan ile Ege Çapar, 'trap düet' kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Malakasa kasabasında düzenlenen organizasyonda 'trap düet' müsabakaları yapıldı.

Elemelerde topladıkları 134 puanla 2'nci olarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazanan Ela-Ege ikilisi, İspanyol Irene Del Rey-Joan Cabre çiftine yenilerek organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.