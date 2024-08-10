Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış maçında Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.



Karşılaşma, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle Pendik Stadı'nda oynandı.



Ersan Parlatan yönetimindeki konuk ekip Keçiörengücü maçın 49. dakikasında Aliou Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti.



Suat Kaya'nın başında olduğu Sakaryaspor, 55. dakikada Max Gradel'in asisti, Emre Demir'in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele eşitlikle son buldu.



MAÇTA GERGİNLİK ÇIKTI!



Başkent temsilcisinin attığı golün ardından Sakaryaspor taraftarı ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Konuk takımdan bir futbolcu, Sakaryaspor tribünlerine yönelik yaptığı hareketle gol sevincini yaşadı. Taraftarlar, bu duruma sahaya su şişesi atarak tepki gösterdi. Emniyet güçlerinin, bazı taraftarları gözaltına almak istemesi üzerine tartışma çıktı. Sakaryaspor yönetiminin devreye girmesinin ardından gerginlik son buldu.



Bu beraberliğin ardından Sakaryaspor ve Keçiörnegücü sezona 1'er puanla başladı.



1. Lig'de gelecek hafta Sakaryaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Bandırmaspor'u ağırlayacak.



Stat: Pendik

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan

Sakaryaspor: Szumski, Cebrail Karayel, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Volkan Eğri), Aabid, Emre Demir (Dk. 80 Kahraman Demirtaş), Muhammed Ertürk, Gradel, Zagre (Dk. 73 Mustafa Pektemek)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Ramon, Rroca (Dk. 46 Camara), Abazaj (Dk. 66 Görkem Bitin), Yılmaz Basravi (Dk. 46 Erkam Develi), Traore, Dembele (Dk. 81 Süleyman Luş)

Goller: Dk. 49 Traore (Ankara Keçiörengücü), Dk. 55 Emre Demir (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Camara, Dk. 56 Abazaj (Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+1 Bülent Uzun (Sakaryaspor)





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