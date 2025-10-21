21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
19:45
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
19:45
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
22:00
21 Ekim
Newcastle-Benfica
22:00
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
22:00
21 Ekim
Villarreal-M.City
22:00
21 Ekim
Leverkusen-PSG
22:00
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
22:00
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
22:00
21 Ekim
Hull City-Leicester City
21:45
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
21:45
21 Ekim
Derby County-Norwich City
21:45
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
21:45
21 Ekim
Bristol City-Southampton
22:00

1. Lig'de Bodrum ve Çorum, zirveyi paylaşıyor

Trendyol 1. Lig'de ilk 10 hafta sonunda Bodrum FK ve Çorum FK, zirveyi paylaştı.

calendar 21 Ekim 2025 11:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
1. Lig'de Bodrum ve Çorum, zirveyi paylaşıyor
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunda 10 hafta geride kalırken yirmi birer puanı bulunan Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK, zirveyi paylaştı.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, bu iki takımı takip eden 5 takım ise play-off'ta gülen son ekip olmak için mücadelesini sürdürecek. Son 4 ekip ise lige veda edecek.

Dünkü karşılaşmalarla tamamlanan 10. hafta mücadelesinin ardından 21 puan toplayan iki takımdan Sipay Bodrum FK, averajla Arca Çorum FK'nin önünde kendisine yer buldu.

Zirve mücadelesinde puan farkının çok az olduğu takımlar içinde 20 puanlı Esenler Erokspor üçüncü, 19 puanlı iki ekipten Amed Sportif Faaliyetler dördüncü ve Atko Group Pendikspor beşinci sırada bulunuyor.

Geride kalan 10 haftada galibiyeti olmayan ekiplerden Adana Demirspor, aldığı 18 ceza puanıyla -17 puanla son sırada, Atakaş Hatayspor da 3 puanla 19. durumda yer alıyor. 7 puanlı SMS Grup Sarıyer 18'inci, 8 puana sahip Eminevim Ümraniyespor da 17. sırada bulunuyor.

Ligin namağlup ekibi Erzurumspor FK

Ligde yoluna yenilgisiz devam eden tek takım konumundaki Erzurumspor FK, 10 maçta 3 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Erzurum temsilcisi aynı zamanda şu ana kadar ligde en fazla beraberlik alan ekip konumunda.

Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un henüz 3 puanla tanışmadığı ligde Adana temsilcisinin 9, Atakaş Hatayspor ve SMS Grup Sarıyer'in de yedişler yenilgisi bulunuyor.

Mbaye Diagne, gollerine devam ediyor

Amed Sportif Faaliyetler'de 9 maçta 10 gole ulaşan Mbaye Diagne, ligde en golcü isim konumunda yer alıyor.

Diagne, Türkiye kariyerinde Galatasaray, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük formalarıyla 111 Süper Lig maçında 76 ve 8 Türkiye Kupası müsabakasında 3 gol atmıştı.

Diagne'yi 8 golle Florent Hasani (Boluspor), yedişer golle Fredy, Taulan Sulejmanov (Sipay Bodrum FK), Gael Kakuta (Sakaryaspor) ve Olarenwaju Kayode (Esenler Erokspor) izliyor.

Esenler Erokspor'un 28 golle en golcü takım konumunda bulunduğu ligde İmaj Altyapı Vanspor, kalesinde sadece 8 gol gördü.

Gelecek hafta

24 Ekim Cuma günkü Erzurumspor FK-Eminevim Ümraniyespor ve Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla başlayacak 11. haftada diğer müsabakalar cumartesi ve pazar günü oynanacak.

