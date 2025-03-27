1. Lig'de 31. haftanın perdesi açılıyor

1. Lig'de 31. haftanın perdesi 28 Mart Cuma günü yapılacak 4 maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
1. Lig'de 31. haftanın perdesi açılıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2025 14:19

Trendyol 1. Lig'in 31. haftası 28 Mart Cuma günü yapılacak 4 maçla başlayacak. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 31. haftanın maç programı şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

16.00 Erzurumspor-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Eryaman)

20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK (Pendik)

16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Adana)

31 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü (Esenler Erokspor)

20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli) 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery