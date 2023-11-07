Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.Bu turda, üçüncü eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:Atakaş Hatayspor-Düzce Cam DüzcesporAnkara Keçiörengücü-Muş 1984 MuşsporSakaryaspor-AnkarasporMKE Ankaragücü-İskenderunsporCorendon Alanyaspor-KocaelisporSiltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 SporManisa FK-GMG KastamonusporBoluspor-Amed Sportif FaaliyetlerYılport Samsunspor-Tokat Belediye PlevnesporTeksüt Bandırmaspor-SomasporÜmraniyespor-Güneş Holding ÇankayasporEyüpspor-Ankara DemirsporÇaykur Rizespor-Bucaspor 1928Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FKTrabzonspor-Ahlatcı Çorum FKGençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif YatırımlarKasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor KulübüAdanaspor-Esenler EroksporBodrum FK-Menemen FKGaziantep FK-Etimesgut BelediyesporTÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor FaaliyetleriEMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy BelediyesporVavaCars Fatih Karagümrük-Belediye DerincesporErzurumspor-Anagold 24ErzincansporGöztepe-1461 Trabzon FKBitexen Antalyaspor-KepezsporAltay-Tuna Tarım KırklarelisporRAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor