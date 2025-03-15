Ziraat Bankkart, sahasında set vermeden kazandı

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı konuk etti.
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. haftasında Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı konuk etti.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Ali Sarıkuzu
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Anderson, Faik Samet Güneş, Stern, Zonca, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Zeka Cağatay Kir, Clevenot)
TÜRŞAD: Velazquez, Vefa Yılmaz, Bojic, Kadir Bircan, Nikola Gjorgiev, Taha Erden (Burak Mert, Alparslan Koç, Gjorgi Gjorgiev, Yusuf Eken, Tuğberk Sungur)
Setler: 25-17, 25-20, 25-19
Süre: 73 dakika (21, 27, 25)