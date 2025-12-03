03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-1DA
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
1-0DA
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
0-024'
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Kenya'da altın madalya kazandı!

03 Aralık 2025 20:15

calendar 03 Aralık 2025 20:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Kenya'da altın madalya kazandı!
Milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Kenya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Nairobi'de yapılan organizasyonun ilk gününde 4 milli sporcu yarıştı.

Kadınlar +73 kiloda tatamiye çıkan Zehra Begüm Kavukcoğlu, ilk turda Hindistan'dan Jyoti Yadav'ı, çeyrek finalde ABD'den Naomi Alade'yi, yarı finalde Fas'tan Imane Khayari'yi ve finalde Yunanistan'dan Artemia Kitsiou'yu yenerek dünya şampiyonu oldu.


Erkekler +87 kiloda Rahmet Baran Şimşek çeyrek final, 58 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ilk turda, kadınlar 49 kiloda Zeynep Duru Kokoç ise ikinci turda şampiyonaya veda etti.

75 ülkeden 452 sporcunun mücadele ettiği şampiyona 6 Aralık'ta sona erecek.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
