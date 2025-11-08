Zaniolo, yeni hedefini açıkladı!

Galatasaray'dan Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinde oldukça başarılı bir performans ortaya koyuyor.
Performansı sonrası sürekli gündem olan Nicolo Zaniolo, hedefinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.
Zaniolo, "Artık daha huzurluyum. Saha dışında bir denge buldum. Eskiden mükemmelliği arıyordum ve işleri abartıyordum. Artık saha dışında beni sakinleştiren bir denge buldum. Sahada kafamı uzaklaştırmamı sağlayan harika bir ailem var. Sahaya çıkarsın, iyi oynarsın, kötü oynarsın ama oğlun sana gülümserse her şey unutulur. Kendimi kapatıp aileme adıyorum." diye konuştu.
DÜNYA KUPASI HAYALİ
2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynamak istediğini söyleyen İtalyan futbolcu, "Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyorum. Gattuso, kapıların herkes için açık olduğunu söyledi. Yaptığım işi yapmaya devam etmeliyim. İtalya ile orada olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.
UDINESE PERFORMANSI
Udinese'de bu sezon 9 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı.
Performansı sonrası sürekli gündem olan Nicolo Zaniolo, hedefinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.
Zaniolo, "Artık daha huzurluyum. Saha dışında bir denge buldum. Eskiden mükemmelliği arıyordum ve işleri abartıyordum. Artık saha dışında beni sakinleştiren bir denge buldum. Sahada kafamı uzaklaştırmamı sağlayan harika bir ailem var. Sahaya çıkarsın, iyi oynarsın, kötü oynarsın ama oğlun sana gülümserse her şey unutulur. Kendimi kapatıp aileme adıyorum." diye konuştu.
DÜNYA KUPASI HAYALİ
2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynamak istediğini söyleyen İtalyan futbolcu, "Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyorum. Gattuso, kapıların herkes için açık olduğunu söyledi. Yaptığım işi yapmaya devam etmeliyim. İtalya ile orada olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.
UDINESE PERFORMANSI
Udinese'de bu sezon 9 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı.